Quali sono i veicoli più attesi in Italia nel 2023? Tante le auto che vedranno restyling e tanti i nuovi arrivati da tutte le case automobilistiche, in particolare quelle elettriche o che hanno almeno una motorizzazione elettrica. Già oggi abbiamo visto dozzine di nuove auto e ci sono molti altri nuovi veicoli elettrici e ibridi, auto automatiche a prezzi accessibili. Ma anche modelli SUV a sette posti spaziosi e pratici pronti a unirsi alla flotta. Tanti i ritorni, come la Fiat 600 con il nuovo paraurti posteriore, per esempio ne puoi trovare diversi su https://ovoko.it, oppure la mitica Abarth 500. Ma vediamo tutti i veicoli in uscita o usciti nel 2023 qui di seguito.

Quando tornerà la fornitura di nuovi veicoli alla normalità?

È la domanda più difficile a cui rispondere. Il punto è che la pandemia e tutto ciò che ne è seguito, compresa la guerra in Ucraina, è stato l’avvio di un cambiamento. Nonostante un miglioramento nella fornitura dei chip e delle materie prime, non siamo ai livelli del 2019. Tuttavia, si deve anche considerare che il mercato delle auto si è ridotto negli ultimi 4 anni. Il prezzo delle auto, incluso quello del carburante, non permette ai potenziali acquirenti di acquistare un veicolo e il mercato si è spostato su auto dal prezzo medio-alto. Un piccolo miglioramento si è visto quest’anno, con un briciolo di crescita rispetto al 2022. Ma ancora la strada è lunga.

Nuova Abarth 500e 2023

La Abarth sta lanciando il proprio veicolo elettrico basato sulla Fiat 500e. Il propulsore elettrico della nuova Abarth 500e produrrà 152 CV (36 CV in più rispetto alla 500e standard), che secondo Abarth gli darà un tempo da 0-100 di circa 7s. Questo veicolo sarà il primo EV del marchio. Tra l’altro, sarà il primo modello completamente nuovo dalla Abarth 124 Spider del 2016. Le prime consegne arriveranno in questo mese.

Nuova Alfa Romeo Tonale

Così Alfa Romeo si reinventa. Di nuovo. Il nuovo Tonale è un vero veicolo ibrido – e un’auto che l’azienda spera possa essere da apripista per la prossima generazione di Alfa. Il Tonale è un SUV compatto sportivo alimentato da motori elettrificati orientati all’economia, con uno stile che strizza l’occhio al passato e un interno elegante e spazioso.

Nuovo Audi Q4 e-tron 2023

La prima Audi costruita sulla nuova piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen per auto elettriche. La Q4 e-tron è un crossover che sta tra il compatto e le medie dimensioni. È ovviamente più costoso di altri SUV a batteria di simili dimensioni, ma offre un’esperienza più esclusiva e implementata.

Nuova BMW Serie Coupé 2 2023

La nuova BMW Serie 2 Coupé sembra molto diversa da qualsiasi altro modello attuale della Serie 2. È l’unica auto della gamma a presentare una configurazione a trazione posteriore. La gamma di motori è condivisa con la Serie 1, così come il design degli interni. All’interno, i conducenti trovano i sedili sportivi anteriori montati in basso davanti ad un volante M-Sport.

Nuova BMW Serie Active Tourer 2 2023

La prossima generazione della BMW Serie 2 Active Tourer è costruita su una nuova piattaforma ma mantiene l’aspetto MPV del suo predecessore. La gamma di motori aggiornata include nuovi ibridi plug-in e la tecnologia mild hybrid di seconda generazione di BMW. L’opzione a 7 posti non sarà disponibile con questo modello (che migliorerà gli interni e lo spazio complessivo del bagagliaio). Viene inoltre fornito con il nuovo sistema operativo BMW iDrive 8, che comprende il cambio automatico a sette velocità.

Nuovo BYD Atto 3 2023

Il nuovo BYD Atto 3 è entrato nel mercato europeo dei crossover elettrici familiari all’inizio di quest’anno. Dopo i veicoli elettrici lanciati dalle cinesi MG e GWM Ora, arriva anche BYD. Le lettere del marchio stanno per “Build Your Dreams” e l’azienda è in realtà un grande attore globale, capace di vendere quasi 1,9 milioni di veicoli elettrici e ibridi plug-in nel 2022. Atto 3 è un’auto elettrica confortevole e raffinata, ricca di tecnologia. Gli interni sono eccentrici e ben implementati. Vanta una discreta autonomia di 420 chilometri grazie alla batteria da 60,5 kWh.

Nuovo 2023 Citroen e-C3 & e-C3 Aircross

Citroen lancerà le nuove e-C3 ed e-C3 Aircross verso la fine del 2023, con entrambi i modelli basati sulla “Smart Platform” di Stellantis, un’evoluzione incentrata sulle architetture CMP ed e-CMP. I nuovi modelli saranno più economici di Vauxhall Corsa Electric e Peugeot e-208, ma dovrebbero comunque essere in grado di viaggiare per circa 400 km con una singola carica. Saranno disponibili anche versioni a benzina di entrambi i modelli con tecnologia ibrida. Inoltre, Citroen presenterà la nuova Ami, la piccola monovolume di cui è stata presentata anche la gemella Fiat Topolino, e la Citroen e-C4 X.

Nuovo Dacia Bigster 2023

Dacia ha presentato per la prima volta in anteprima un concept per il nuovo Bigster nel gennaio 2021 e questo nuovo grande SUV del marchio rumeno dovrebbe debuttare nel 2023. Il Bigster misurerà 4,6 metri di lunghezza, il che significa che avrà all’incirca le stesse dimensioni di Skoda Kodiaq, Volkswagen Tiguan e Nissan X-Trail. Potrebbe essere disponibile anche con sette posti.

Nuova Fiat 600

Fiat si sta preparando a lanciare un secondo veicolo completamente elettrico per la sua gamma. La Fiat 600 sarà un SUV cugino della 500, che correrà sulla piattaforma e-CMP2 del Gruppo Stellantis. Questo nuovo SUV condividerà la stessa tecnologia della Jeep Avenger lanciata di recente, capace di offrire quasi 500 km di autonomia. Un video pubblicato a giugno ha già mostrato gli esterni di 600. Inoltre, Fiat non produrrà più auto grige.

Nuova Toyota Corolla 2023

Toyota aggiornerà Corolla con miglioramenti alle specifiche, al design e al motore, tra cui l’introduzione della sua trasmissione ibrida benzina-elettrica di ultima generazione. La Corolla continuerà ad essere offerta con una scelta di propulsori ibridi da 1,8 e 2,0 litri. Entrambi sono stati migliorati per portare una potenza migliore insieme a emissioni ridotte. All’interno, includerà un nuovo sistema di infotainment con un touchscreen centrale più grande. C’è anche una scelta di nuovi colori esterni e finiture interne.