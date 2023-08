Alcuni attimi di paura a Cagliari, in via Machiavelli, per una bolla di intonaco crollata da una palazzina. I detriti sono caduti sul marciapiede, risultando un pericolo per i pedoni.

“Ci auguriamo che qualcuno intervenga al più presto. Di qui passano tante persone, qualcuno potrebbe ferirsi” commenta un lettore di Cagliaripad che ci ha segnalato la situazione.

