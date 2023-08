Ponte di Ferragosto impegnativo per la Sezione Polizia Stradale di Cagliari, in collaborazione coi Distaccamenti di Carbonia, Muravera e Sanluri.

Impegnati in una serie di controlli, hanno dovuto contestare ben 134 illeciti amministrativi. 27 casi di velocità elevata, 9 casi di mancata copertura assicurativa, 6 i casi di ubriachi al volante e 1 caso di conducente risultato positivo alle sostanze stupefacenti.

L’età media degli automobilisti denunciati è di 30 anni.

In totale sono stati sequestrati n.7 veicoli ed eseguiti tre fermi amministrativi, di cui uno per guida senza patente. Complessivamente sono 33 le patenti di guida ritirate per un totale di 420 punti decurtati.

L’obiettivo dei controlli e dei pattugliamenti della Polizia Stradale è sempre quello di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre il numero delle vittime da incidente stradale.

