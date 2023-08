Tempesta di caldo in arrivo nel weekend su gran parte d’Italia ed in particolare in Sardegna. Il termometro salirà fino ai 40 gradi nelle zone dell’interno e a Cagliari è stata emessa una allerta gialla (livello 1) per le previste ondate di calore.

La conferma dall’ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu. Temperature medie di 35-37 gradi con diversi picchi fino a lunedì. Poi, però, è previsto un peggioramento con nuvole e qualche pioggia sparsa per tutta la prossima settimana.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it