È il giorno delle Frecce Tricolori al Poetto di Cagliari. La manifestazione si è portata dietro un po’ di polemiche. Ma alla fine catturerà l’attenzione di migliaia di persone.

L’esibizione della pattuglia acrobatica è prevista alle 18:05.

Per assistere all’evento, il Ctm ha predisposto il rafforzamento delle linee ordinarie Poetto express e attivato un servizio navetta. La partenza dal parcheggio dello stadio Sant’Elia sino al Poetto che sarà operativo dalle 14 alle 21 con una frequenza di 3-4 minuti.

Tante le limitazioni veicolari previste fino alla tarda serata.

È stato istituito il divieto di transito nel viale Poetto in direzione Poetto, nel tratto tra via San Bartolomeo e piazza Arcipelaghi e in via Tramontana dalla rotonda di San Bartolomeo.

Stop al traffico sul lungomare anche all’incrocio con piazza Arcipelaghi con direzione obbligatoria a sinistra in via Rodi all’incrocio con via Isola San Pietro. Lungo le Saline in direzione Cagliari dalla rotonda dell’Idrovora e istituzione in via Ippodromo direzione Poetto, all’incrocio con via Ausonia, dell’obbligo di svolta a destra in via Ausonia.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it