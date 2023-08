C’è una foto, vecchia, che ritrae Maurizio Milani assieme ad Aldo, Giovanni e Giacomo, Antonio Albanese e Antonio Cornacchione. Facevano parte del nucleo originario dello Zelig, quando ancora era semplicemente un locale di cabaret e non un programma tv di successo ma ripetuto stancamente per anni.

In occasione di una intervista con Rolling Stone Italia, tra i tanti aneddoti, il comico lombardo ha ricordato il suo momento migliore dal vivo. Avvenuto in Sardegna, per la precisione a Mogoro, assieme al collega Gianluca De Angelis (oggi noto nel duo “Marta e Gianluca”).

“Una volta con Gianluca De Angelis abbiamo fatto una tournée estiva insieme e siamo finiti in Sardegna a Mogoro. In piazza c’erano le donnine vestite di nero e ho detto a Gianluca: «Chiama le pompe funebri perché finisce male». Invece è stata una serata fantastica” ha raccontato. Tanto che il sindaco ha dovuto richiamarli per un bis. “Abbiamo fatto altre due ore di improvvisazione con una spontaneità incredibile”.

Il comico ha concluso con una sicurezza. “Se vai a Mogoro, nonostante siano passati diversi anni, sono sicuro che si ricordano ancora“.

