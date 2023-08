Sono stati fermati i due responsabili della violenta rapina messa a segno martedì scorso in una tabaccheria di Pirri, in via Riva Villasanta.

Si tratta di un giovane di 28 anni russo e un 23enne rumeno. I due sono stati incastrati dalle immagini della videosorveglianza e dai racconti di alcuni testimoni che hanno assistito alla scena.

Ora dovranno rispondere di rapina aggravata in concorso.

