Dopo aver chiuso i quarti con un 3-0 contro la Francia, la Nazionale di volley femminile vola a Bruxelles per le semifinali degli Europei 2023, che si disputeranno venerdì 1 settembre.

L’Italia dovrà affrontare la vincente nel confronto tra Turchia e Polonia, in programma questo pomeriggio alle 17 (ora italiana). Due squadre che daranno in ogni caso del filo da torcere alle azzurre: da una parte c’è il team analotico guidato da Daniele Santarelli, appena uscito trionfante dalla Nations League con Ebrar Karakurt e Melissa Vargas; dall’altra le biancorosse di Joanna Wolosz.

Per il mister nostrano Davide Mazzanti: “Sarà bello perché è la sfida tra due persone con cui ho condiviso tanto, sia Daniele (Santarelli, ndr) che Stefano (Lavarini, ndr). Mai come quest’anno ci siamo sentiti vicini alla gente e al pubblico: abbiamo condiviso questo affetto che ci arriva e penso che dipenda anche da come stiamo in campo. Queste sensazioni mi rimarranno addosso per sempre”.

Sensazioni vive anche in Sardegna, dove si fa il tifo per la palleggiatrice oristanese Alessia Orro, che in queste ultime sfide ha dimostrato tutto il suo talento. “Ci sono state alcune difficoltà, ma sapevo che ne saremmo uscite bene”, ha detto al termine dell’ultimo scontro con la Francia e poi ha aggiunto: “Tra Turchia e Polonia? Non c’è differenza”.

