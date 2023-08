Due giorni alla terza giornata di campionato di Serie A che vedrà il Cagliari giocare al Dall’Ara di Bologna. Per Claudio Ranieri sarà una partita utile per avere risposte, dopo la sconfitta patita con l’Inter.

Sugli errori effettuati contro l’Inter. “È stata una questione di testa. Ho fatto rivedere gli errori che abbiamo pagato. C’è da stare più compatti. Le giocate che sapevamo avrebbero fatto sugli esterni, le hanno fatte. Mi auguro non succeda più”.

Sulla gara col Bologna. “Partita difficile. È una squadra che sa tenere bene la palla, giocano in casa e vorranno vincere. Dobbiamo fare una gara di grande determinazione e volontà. Dovremo soffrire, ma andiamo lì sapendolo. Non voglio la costruzione da dietro, dovremo anche spazzare via la palla”.

Sui nuovi arrivati. “Parlerò con Petagna e vedremo. Si è allenato bene. Cambia l’attacco? No. È una punta che non abbiamo, può giocare bene con tutti gli attaccanti che abbiamo. Wieteska giocatore di grande esperienza e ci darà una grande mano. Sono soddisfatto del mercato. Quello che avevamo pianificato è arrivato. Può darsi che ci sia qualcosa in uscita, ma in entrata sono soddisfatto”.

Su Prati che non ha ancora giocato. “Prati è un gioiello. Va salvaguardato, si applica molto, si allena bene. Sono molto contento. Voglio però metterlo nella miglior condizione possibile per me e per la squadra”.

