Minacciava i passanti in evidente stato di ubriachezza.

Giunti sul posto, tra via Sassari e via Mameli, a Cagliari, i carabinieri lo hanno fermato per dei controlli, ma il giovane di 24 anni, somalo residente a Jerzu, li ha minacciati e non ha voluto fornire dettagli sulla propria identità.

Le forze dell’ordine, quindi, lo hanno condotto in Questura per identificarlo. È stato denunciato a piede libero.

