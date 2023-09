Il ritorno di fiamma tra Serena Enardu e Pago ha conquistato i fan della coppia tra le più chiacchierate dell’estate.

Dopo la separazione durata circa due anni, l’ex tronista cagliaritana e il cantante quartese hanno sfilato insieme sul red carpet del Festival di Venezia con un bacio finale immortalato dai fotografi presenti.

Lei in abito bianco, lui con uno smoking, sembrava quasi pronti alle nozze ma, come confermato dagli stessi durante le interviste, per ora preferiscono godersi la relazione arrivata al quinto tira e molla dopo dieci anni insieme.

