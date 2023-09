In sette anni è diventato il punto di riferimento della scienza e dell’innovazione legate alla creatività: il 10LAB di Sardegna Ricerche, l’unico ‘science centre’ in Sardegna e il primo in Italia totalmente gratuito, ha presentato un nuovo anno di attività che coinvolgeranno bambine e bambini, docenti, ricercatori e famiglie nella sede all’interno del Parco scientifico e tecnologico di Pula e in tutto il territorio regionale.

Laboratori, esperimenti, giochi didattici per spiegare agli studenti, anche in giro per la Sardegna con il bus, che cosa è l’innovazione e da dove nasce. Tutto per accendere – è stato spiegato questa mattina nel corso della conferenza stampa di presentazione – la lampadina della curiosità nelle giovani generazioni e per sviluppare attitudine al problem solving, capacità di lavorare in gruppo e approccio critico nei confronti delle nuove tecnologie e del digitale.

“Inclusività e creatività sono le parole chiave – ha sottolineato la direttrice generale di Sardegna Ricerche Maria Assunta Serra – Crediamo fortemente in questo progetto perché investire sulla formazione di bambini, ragazzi e insegnanti vuol dire costruire solide basi per un futuro migliore”.

“Cerchiamo di arrivare a tutti gli studenti – hanno spiegato Giacomo Sanna e Gianluca Carta, gestori del centro di Pula – soprattutto quelli lontani dalle opportunità dei centri cittadini più grandi. Siamo ormai un punto di riferimento per molti insegnanti di scuole considerate anche ‘difficili’ perché le nostre attività riescono sempre a coinvolgere anche gli studenti meno, apparentemente, interessati”.

