Rinviata l’apertura della scuola primaria in via Stoccolma, a Cagliari.

La notizia è arrivata nella serata di ieri con una nota da parte del Comune: la direzione generale della Protezione civile regionale ha fatto sapere che per allestire 10 aule temporanee nel campo sportivo adiacente alla scuola occorrerà un periodo approssimativo di 6 giorni lavorativi.

I lavori previsti, infatti, richiedono l’adozione di misure straordinarie per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico durante l’esecuzione degli stessi.

L’amministrazione comunale ha immediatamente informato la dirigente scolastica alla quale è stata prontamente riproposta la possibilità di utilizzare la scuola Italo Stagno di via Is Mirrionis davanti alla rotonda, all’incrocio con via Campania e via Cadello, come alternativa temporanea per ospitare gli alunni e le attività didattiche. Questa soluzione prevede anche il servizio di scuolabus per i trasferimenti da e per la scuola di via Stoccolma, garantendo così che gli studenti possano continuare a frequentare la scuola in modo regolare.

Tutte queste misure sono state adottate con l’obiettivo di minimizzare l’impatto dei lavori di consolidamento strutturale sulla formazione degli studenti e sul funzionamento della scuola.

