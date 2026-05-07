Cagliari, furto dal valore di 200€ in un negozio sportivo: due giovani in manette

Nella serata di ieri, un tentativo di furto è stato sventato grazie alla tempestiva segnalazione del personale di vigilanza di un noto esercizio commerciale situato nella zona di via San Simone, a Cagliari. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia cittadina, che hanno tratto in arresto due giovani stranieri.

Secondo la ricostruzione effettuata dai militari, i due soggetti si sarebbero introdotti nel punto vendita sottraendo diversi capi d’abbigliamento. Dopo aver rimosso o occultato la merce, i giovani hanno tentato di varcare l’uscita eludendo i sistemi di controllo, ma sono stati prontamente individuati e bloccati dai Carabinieri giunti sul posto.

I responsabili dell’accaduto sono:un trentaduenne di origine algerina, disoccupato e domiciliato presso il centro di accoglienza di Monastir e un ventiduenne di origine tunisina, anch’egli disoccupato e senza fissa dimora. Entrambi, fino a questo momento, non risultavano avere precedenti segnalazioni alle Forze di Polizia.

La perquisizione personale eseguita dai militari ha permesso di recuperare l’intera refurtiva, consistente in vari articoli di vestiario per un valore commerciale totale di circa 200 euro. La merce, integra e rivendibile, è stata immediatamente restituita al responsabile dell’attività commerciale.

Al termine delle formalità di rito espletate presso il Comando, l’Autorità Giudiziaria ha disposto misure differenti per i due arrestati: il ventiduenne è stato accompagnato presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta mentre il trentaduenne è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la struttura di Monastir.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it