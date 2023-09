La Polizia di Quartu ha arrestato un uomo di 33 anni per resistenza a pubblico ufficiale.

Nel pomeriggio di venerdì due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine della Questura di Cagliari hanno intimato l’alt ad una Smart con due persone a bordo.

Il conducente, visto il segnale indicato dal polizotto, ha prima rallentato la marcia per poi accelerare bruscamente dandosi alla fuga. L’uomo ha puntato la vettura verso un agente che, per non essere travolto, è stato costretto a buttarsi sopra il cofano del veicolo di servizio.

La Smart ha quindi proseguito la sua fuga a forte velocità, creando pericolo per altri veicoli e pedoni. A seguito di una serie di indagini, la polizia ha poi fermato due uomini, presenti nel veicolo.

Al termine degli accertamenti è stato arrestato un uomo, un 33enne quartese con precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti. È risultato anche che stesse guidando un veicolo mai revisionato senza patente, senza copertura assicurativa, e senza carta di circolazione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it