Un piano di investimenti da un miliardo di euro per potenziare il sistema idrico della Sardegna e migliorarne l’efficienza.

È quanto l’assessore regionale dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu, ha anticipato al commissario nazionale per l’emergenza idrica, Nicola dell’Acqua, nel corso di un incontro in Regione in vista della prossima riunione della cabina di regia nazionale, in cui la Sardegna avanzerà le proprie proposte in merito agli investimenti ritenuti strategici.

“A differenza di altre regioni, in Sardegna, oggi, non soffriamo di carenza di risorsa idrica. I volumi di quest’anno – precisa l’assessore Saiu – sono in linea con quelli dell’anno scorso, anche se la distribuzione per aree geografiche è un po’ cambiata. Partiamo, quindi, da un dato positivo per quanto riguarda l’acqua complessivamente raccolta in Sardegna”, ha spiegato l’assessore.

“È però indispensabile agire per aumentare la capacità dei nostri invasi che non è sfruttata pienamente. Abbiamo discusso un piano interventi necessari a quindi migliorare la capacità di raccolta”, ha chiarito Saiu.

