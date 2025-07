Caldo estremo, ma in Sardegna qualche azienda se ne infischia | L’ira della Cgil

Tra divise invernali con 40 gradi e rimproveri per un sorso d'acqua, l'indignazione della Cgil per alcune situazioni lavorative denunciate in Sardegna: "Al limite della disumanità"

Costretti a lavorare con divise invernali, in ambienti senza climatizzazione o con impianti obsoleti, e persino rimproverati per aver bevuto un bicchiere d’acqua durante l’orario di servizio. È quanto accade ogni giorno a tanti lavoratori e lavoratrici del settore terziario in Sardegna, dove le temperature elevate aggravano condizioni già difficili.

La denuncia arriva da Nella Milazzo, segretaria della Filcams Cgil Sardegna, che lancia un grido d’allarme: “In alcuni luoghi di lavoro si nega il minimo già previsto da norme scritte in tempi in cui non si arrivava a queste temperature, vanno fatte valere quelle e altre devono essere scritte perché se clima è cambiato occorre ripensare anche ambienti e organizzazione del lavoro”.

I casi emblematici citati dal sindacato sono molti, da Nord a Sud dell’Isola. “Negli appalti pulizie di alcuni ospedali di Cagliari, Sassari e Olbia – in quest’ultima città anche all’aeroporto – si lavora con un abbigliamento invernale” racconta la Cgil. “Nelle cucine e aree distribuzione dei pasti delle mense di Teulada il termometro segna 35 gradi, e così nelle mense di qualche stabilimento industriale. E ancora, in tante, tantissime attività commerciali sparse per la Sardegna, il caldo fiacca addetti alle vendite e clienti, con la differenza che i primi subiscono il caldo per interi turni”.

Per Milazzo “ci sono anche situazioni al limite della disumanità”. Tra le più clamorose “datori di lavoro che richiamano i dipendenti perché interrompono l’attività per il tempo di bere un sorso d’acqua“. Il datore di lavoro, però, avrebbe “diversi obblighi, ad esempio la fornitura di acqua, divise fresche e, se necessario, pause aggiuntive”.

E ancora: “Alcuni datori di lavoro richiamano i dipendenti perché bevono fuori dall’orario stabilito. È inaccettabile. Le norme sulla salute e sicurezza impongono l’obbligo di fornire acqua, divise leggere, pause in caso di calore eccessivo”.

La Filcams Cgil chiede un cambio di paradigma. Non solo vigilanza sul rispetto delle leggi, ma anche incentivi pubblici per aiutare le imprese a rinnovare la climatizzazione. Secondo il sindacato, è tempo di ripensare i turni, le pause, le modalità organizzative, per affrontare un problema che non è più emergenziale, ma strutturale.

“Occorre un impegno di tutti, imprese, politica, sindacati – conclude la Cgil – per far sì che le norme siano stringenti, diffuse in tutte le tipologie di lavoro, terziario compreso, e adeguate ai tempi che stiamo vivendo”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it