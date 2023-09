Travis Diener non ha dimenticato Sassari e la Sardegna. Qualche giorno fa è tornato nell’isola con la famiglia per omaggiare l’ex compagno di squadra Giacomo Devecchi.

Tre giorni a Sassari, una breve capatina al mare e tanti abbracci. Al rientro negli Stati Uniti, l’ex playmaker ha dato voce alla sua emozione sui social.

“Non potevo non esserci per mio compagno di squadra, mio fratello. Non potevo viaggiare tutti questi chilometri senza vedere palaserradimigni, il mare, mangiare da tony ma più che altro vedere tutta la famiglia Dinamo a Sassari. Con pelle d’oca son tornato 3 giorni che son passati troppo veloce ma con tanto affetto”.

L’intenzione è quella di ritornare. “Abbiamo lasciato un pezzo del nostro cuore 9 anni fa e adesso ho lasciato un altro pezzo. Tornerò di nuovo con tutti i miei e faccio vedere a i nostri bambini la nostra seconda casa. Questo te lo prometto. Grazie grazie ancora. Un abbraccio forte”.

