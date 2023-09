È stato inaugurato nella giornata odierna, giovedì 14 settembre, il giardino di via Is Guadazzonis a Cagliari.

I lavori di riqualificazione hanno trasformato uno spazio degradato in un’area verde polifunzionale. Ci sono aree giochi per bambini, aree cani, area fitness e spazi per il relax. L’intervento è stato finanziato con fondi PON Metro React-EU.

”Il rinnovato giardino di via Is Gaudazzonis incrementa il verde di prossimità. Per consentire la fruizione quotidiana dei cittadini, delle famiglie e degli amici a quattro zampe. E costituisce una parte degli interventi ‘verdi’ che l’Amministrazione sta realizzando in questi mesi” ha commentato il sindaco Paolo Truzzu.

“I lavori nel giardino di via Is Guadazzonis rappresentano lo standard ottimale della sostenibilità. L’area di circa 1.500 metri quadrati accoglie ora due aree cani, un’area giochi per bambini, un’area fitness e un’area relax con panchine e una fontana ornamentale” ha aggiunto il Vice Sindaco e Assessore del Verde Pubblico Giorgio Angius.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it