Pochi giorni e sarà Supercoppa Italiana per la Dinamo Women. Appuntamento venerdì 22 settembre a Pordenone alle 17:00 contro Schio. Coach Antonello Restivo ha così presentato la sfida.

Sulla Supercoppa. “La Supercoppa per noi e per la Sardegna è una novità perchè è la prima volta che una squadra sarda femminile compete in questo tipo di manifestazione. Siamo pronti per giocarcela con le nostre idee di pallacanestro”.

Sulla squadra. “Stiamo lavorando con tutto lo staff sull’entusiasmo. Con il gruppo abbiamo cercato come sempre di costruire una squadra che potesse correre tanto soprattutto con le lunghe e poi abbiamo cercato di alzare la fisicità delle guardie. Volevo poter alzare i ritmi difensivi. Mi piace avere delle giocatrici che ricoprono più ruoli, la versatilità della squadra ci aiuta a cambiare anche in corso d’opera. A differenza dell’anno scorso abbiamo la possibilità di avere più cambi”.

