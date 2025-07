Grande gioia in casa Riva: Virginia si è laureata con una tesi sul nonno

Grande commozione in sala quando la studentessa ha proiettato un video in cui il nonno ha parlato del suo legame con l'Isola

Momento di grande gioia in casa Riva: Virginia, la nipote di Gigi, si è laureata oggi in Scienze della Comunicazione e lo ha fatto con una tesi sul nonno dal titolo: “Non tutto ha un prezzo: il marketing tra etica, mito e integrità”.

Il lavoro infatti ha sottolineato le scelte della leggenda rossoblù che non ha mai voluto lasciare la Sardegna, nemmeno davanti a proposte milionarie.

Nel corso della discussione la studentessa ha proiettato un breve video in cui il nonno ha parlato del suo legame con l’Isola. Grande gioia e commozione per tutta la commissione e per tutti i presenti in sala.

