C’è un intero territorio in lutto per il terribile scontro frontale che è costato la vita ad Adriano Desogus (29 anni, cuoco) e a Paolo Trogu (42 anni, operaio). A dar voce al cordoglio è stato il sindaco di Carbonia, Pietro Morittu.

“Oggi piangiamo altre due vittime di incidenti su un tratto stradale che da diverso tempo è salito drammaticamente alla ribalta delle cronache, la strada provinciale n. 2. Ci ha lasciato un ragazzo di Carbonia, un figlio della nostra città. Un lavoratore che il prossimo 26 settembre avrebbe compiuto 43 anni e un giovane di 29 anni di Portoscuso. Esprimiamo le più sentite condoglianze ai familiari per altre due vite spezzate prematuramente”.

E su questa nuova tragedia, il primo cittadino chiede interventi decisi da parte della Provincia. “Prendiamo atto che a breve inizieranno i lavori di potenziamento e adeguamento della strada a 4 corsie, ma ribadiamo l’urgenza di interventi strutturali per evitare che vi siano nuove vittime e per scongiurare il protrarsi di incidenti che avvengono nella strada che porta a Portovesme e Portoscuso. Una strada buia, senza segnaletiche luminose, con la segnaletica orizzontale inadeguata e con problemi legati all’asfalto e, più in generale, alla sicurezza di tutti coloro che quotidianamente la percorrono”.

