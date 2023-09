Tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza per due turisti corsi che nella serata di ieri si sono ritrovati in una scarpata ad Arzachena.

Il conducente, mentre si apprestava a far manovra, ha perso il controllo dell’auto che è finita nella scarpata, ribaltandosi.

Probto l’intervento dei vigili del fuoco di Arzachena, che hanno estratto i due occupanti dal veicolo. Per fortuna, erano incolumi.

Sul posto anche una ambulanza del 118 e i carabinieri di Arzachena.

