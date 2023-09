Sarà Ermanno Feliciani della sezione di Teramo ad arbitrare il confronto tra Atalanta e Cagliari, previsto domenica 24 settembre.

Per lui prima direzione in carriera con le due squadre mentre si tratta della settima direzione in Serie A.

Sarà coadiuvato dagli assistenti Giovanni Baccini e Stefano Liberti. Il quarto ufficiale sarà Daniele Orsato mentre nella VAR Room ci saranno Eugenio Abbattista e Oreste Muto.



