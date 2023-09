Un’altra missione per i Rastrellatori sardi che hanno recuperato una fede di nozze a una neo sposa a Baja Sardinia.

Dopo una settimana dal loro matrimonio in Germania i neo sposi erano partiti per il viaggio di nozze in Sardegna. Qui, durante un bagno a Baja Sardinia la giovane sposa ha perso il suo anello.

Disperata è riuscita a sapere di un gruppo che nell’Isola lavorava con i metal detector per trovare oggetti smarriti. Ed ecco la chiamata e il lieto fine. Grazie ai Rastrellatori sardi il prezioso anello è stato trovato.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it