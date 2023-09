Palazzo Doglio accoglie l’autunno con una serie di imperdibili appuntamenti dedicati ai bambini e le famiglie: si partirà con lo spettacolare show “Le Mille Bolle Magiche” (21 Ottobre), e si proseguirà con due “terrificanti” appuntamenti per festeggiare la settimana più paurosa dell’anno: “L’Halloween dei bambini” (29 ottobre) e lo spettacolo teatrale “La Famiglia Transylvania”(4 novembre).

Sabato 21 ottobre Teatro Doglio sarà il palcoscenico dello spettacolo dedicato a tutta la famiglia “Le Mille Bolle Magiche”, un grande family show che nasce dalla produzione “Gazillion Bubble Show” di Fan Yang, il più grande artista di bolle di sapone al mondo e detentore di molti Guinnes dei Primati.

Domenica 29 Ottobre, la Corte di Palazzo Doglio si animerà ancora una volta con una festa pensata per i più piccoli: “l’Halloween dei bambini, la leggenda del Kraken”. Sarà una serata all’insegna dell’avventura, con i Superanimatori, in un’edizione speciale che promette emozioni mai viste prima! Un veliero arenato in corte, lo spettacolo del fuoco e un’invasione di pirati zombie sono solo alcune delle novità dell’edizione 2023!

Sabato 4 Novembre, “La famiglia Transylvania” si trasferirà a Cagliari in occasione del fine settimana di Halloween. La trama dello spettacolo campione di incassi in tutta Italia che animerà Teatro Doglio con due repliche, alle ore 15.30 e alle ore 18 nella sua unica data in Sardegna, vedrà Jack Tripper, un buffo e fifone aristocratico Italo-inglese, invitato insieme a sua moglie Amanda in uno sperduto castello in Transilvania per conoscere la famiglia di Ella, fidanzata e promessa sposa del figlio Finn. Jack si scontrerà con una serie infinita di simpaticissimi e maldestri mostri pasticcioni: l’incontro-scontro tra le due famiglie vi farà morire…dal ridere ovviamente!!

I biglietti per “Le Mille Bolle Magiche”, “L’Halloween dei bambini” e “La Famiglia Transylvania” sono in vendita sul sito di Box Office Sardegna e nel punto vendita di Viale Regina Margherita, 43, a Cagliari.

Per eventuali info e prenotazioni, sarà inoltre possibile contattare il BoxOffice al numero 070657428