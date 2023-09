Un selfie un po’ banale, davanti al cartello con i fori dei proiettili. Sceglie un triste cliché il cantante Piero Pelù per far sapere ai suoi follower di essere arrivato in Barbagia, a Nuoro.

“Tanti saluti da Nuoro e dalla Barbagia dove il rock ‘n roll non si nasconde mai”, scrive il musicista che si esibirà stasera al Teatro Eliseo in occasione dell’evento dal titolo “Le pagine nascoste. Grazia Deledda tra eros e segreto”, un reading musicale di e con Gavino Murgia e Piero Pelù.

“Domani insieme al grande Gavino Murgia leggerò dei brani erotici dai romanzi della premio Nobel per la letteratura Grazia Deledda e sarà presente in qualche modo anche la nostra amatissima Michela Murgia come una canna al vento” aggiunge il leader storico dei Litfiba.

