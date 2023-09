Intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari alle 4,40 circa, per spegnere le fiamme di un incendio che ha coinvolto un garage di una palazzina e due autovetture in sosta in via Daniele Manin a Quartu Sant’Elena.

I fumi che si sono sprigionati hanno invaso il vano scala e gli appartamenti sovrastanti, i Vigili del fuoco hanno evacuato l’intera struttura con l’ausilio di un’autoscala e trasportato in ospedale dal personale sanitario un minore e una donna per dei controlli.

Sono ancora in corso da parte delle squadre VVF le operazioni di messa in sicurezza e gli accertamenti per stabilire le cause.

Sul posto è intervenuto anche il Funzionario tecnico di guardia dei Vigili del fuoco e ambulanze del 118.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it