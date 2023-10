Aveva preso la patente da pochi giorni e già si era messo alla guida ubriaco. Lo hanno scoperto gli agenti della polizia stradale che lo hanno fermato.

Nel corso dei controlli effettuati durante tutto il fine settimana è stata ritirata la patente anche a un 40enne sorpreso, in pieno centro a Cagliari, al volante sotto l’effetto di droghe.

Solo nell’ultima settimana la Polizia Stradale di Cagliari ha impiegato 54 pattuglie sulle principali arterie stradali, che hanno portato al controllo di 196 veicoli e 246 persone.

Sono state accertate 141 violazioni al codice della strada, tra cui 90 per eccesso velocità, 10 per mancata copertura assicurativa e 13 per mancanza di cinture di sicurezza. Decurtati 406 punti decurtati, ritirate 15 patenti e sequestrati sette veicoli.

