Un operaio di 34 anni di Oristano è stato arrestato con l’accusa di abusi sessuali sulla figlia della compagna.

La violenza sessuale, secondo quanto raccolto dagli inquirenti, sarebbe avvenuta in casa quando la madre della 13enne era fuori per lavoro. La ragazzina, dopo che gli abusi sono andati avanti per alcuni mesi, ha deciso di denunciare.

Ora l’uomo si trova nel carcere di Lanusei mentre la minorenne è stata portata in una struttura protetta.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it