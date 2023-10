Dal prossimo 30 ottobre l’Autorità portuale di Cagliari chiuderà la passeggiata di Su Siccu per i lavori di manutenzione.

La passerella in legno verrà completamente rifatta per evitare i continui rattoppi non risolutivi. L’intervento, tutto compreso, costerà quasi un milione e 700 mila euro e sarà effettuato effettuato dalla ditta Ediltekna di Fonni

