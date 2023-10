Dalle primissime ore del mattino e per tutta la giornata del 30 ottobre, tra gli abitati di Tortolì, Girasole e le campagne circostanti, è stato attuato dai carabinieri della Compagnia di Lanusei un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati in genere.

Gli uomini dell’Arma territoriale hanno operato con il supporto delle unità cinofile antidroga e antiesplosivo dello Squadrone carabinieri eliportato “Cacciatori di Sardegna” e con l’ausilio del Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro.

Un 63enne di Tortolì è stato arrestato poiché, a seguito di perquisizione personale e locale, anche grazie al fiuto del cane antidroga “Brigi”, veniva trovato in possesso di circa 2,5 kg di “marijuana”, 11 grammi di cocaina e materiale per il taglio, il peso e il confezionamento dello stupefacente.

Nel corso della medesima perquisizione, in un terreno di sua proprietà a Girasole, è stata accertata la presenza di rifiuti di varia natura ed in capo al medesimo potrebbero ravvisarsi ulteriori responsabilità penali per aver effettuato attività di raccolta di rifiuti speciali ed urbani, pericolosi e non pericolosi, creando di fatto una vera e propria discarica non autorizzata. Inoltre, a seguito di ulteriori controlli sulla posizione contributiva del medesimo, sono state rilevate omissioni per contributi previdenziali pari ad euro 19.273,88.

L’azione di prevenzione e repressione dei reati e la costante attività di controllo del territorio, attuata dai carabinieri della Compagnia di Lanusei, proseguirà nei prossimi giorni senza soluzione di continuità.

