Una enorme parete colorata, con un cuore al centro e due mani che tengono rose rosse: è il murale composto a San Gavino Monreale per ricordare Loris Bandino.

A realizzarlo è stato Salvatore Curreli, tatuatore e artista di San Gavino. Al suo fianco il gruppo dell’associazione Skizzo, simbolo del muralismo moderno in Sardegna, e il Comitato spontaneo per Loris.

“È stato un onore e un piacere supportare tutto questo per ricordare un amico. Ciao Loris ♥️” hanno commentato i ragazzi dell’associazione Skizzo.

Loris Bandino è morto durante la notte del 16 settembre, di ritorno da una serata in cui aveva lavorato come deejay. Tanti erano stati i messaggi di cordoglio: era molto conosciuto in paese.

