Colpo di scena nel processo per violenza sessuale di gruppo che vede imputati Ciro Grillo, figlio di Beppe, Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta.

Stando a quanto dichiarato dai legali difensori, questi sarebbero pronti a rinunciare all’esame della presunta vittima che è stata chiamata a deporre in Aula di fronte ai giudici per le giornate di oggi, martedì 7 ottobre, e domani mercoledì 8.

Gli avvocati avrebbero preso in considerazione quanto dichiarato dalla parte civile, Giulia Bongiorno e Dario Romano, per quanto riguarda le pesanti conseguenze alle quali andrebbe incontro la presunta vittima dovendo presenziare in Aula.

Inoltre, i difensori dei quattro imputati avrebbero dichiarato non attendibile la testimonianza della giovane date le ultime dichiarazioni rese dall’amica milanese presente nella notte del 17 luglio nella villetta della famiglia Grillo, quando sarebbe avvenuto lo stupro di gruppo.

I quattro imputati oggi non saranno presenti in Aula.

