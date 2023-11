“Il mio desiderio, ma anche di tutti noi sui famigliari, è quello di vederlo uscire di più, di andare insieme ancora a mangiare e di passare momenti all’aperto, magari anche alla meravigliosa spiaggia del Poetto”. Questo il desiderio di Virginia Riva, 21enne nipote del leggendario Rombo di Tuono intervistata da VareseNoi.

Virginia si trova attualmente in Spagna dove sta svolgendo una stage in Scienze della Comunicazione a Barcellona. “Tutti noi nipoti abbiamo un rapporto speciale con lui – ha raccontato – per noi è sempre presente. Personalmente quando ho da prendere qualche decisione importante è lui la luce che mi illumina. Anche adesso che sono in Spagna mi sta aiutando molto”.

Infine gli auguri per il compleanno del mito festeggiato a distanza il 7 novembre: “Gli auguro di stare sempre in salute, questa è la cosa principale. Vorrei anche dirgli che noi nipoti gli vogliamo bene e siamo sempre vicini a lui, può sempre contare su di noi che siamo parte della sua famiglia”.

