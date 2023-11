Per oltre mezz’ora hanno bloccato il traffico in via Roma. Clamorosa protesta degli attivisti di Ultima Generazione, che intorno alle 8 di questa mattina si sono seduti sul lastricato davanti al porto causando disagi agli automobilisti.

Il blitz all’ora di punta ha costretto all’intervento la Polizia e nel giro di 30 minuti la strada è stata sgombrata. I manifestanti sono stati presi di peso e spostati, poi condotti in Questura per essere identificati.

