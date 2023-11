Dopo il no alla ricandidatura di Christian Solinas da parte di Fratelli d’Italia e Forza Italia, il Grande Centro accoglie con positività la convocazione del tavolo del centrodestra.

“Per noi della confederazione del Grande Centro che da settimane diciamo che bisogna accelerare, e di molto, i tempi per la scelta del candidato Presidente è sicuramente un fatto molto positivo che qualcuno abbia sposato la nostra proposta di convocare immediatamente un tavolo regionale. Deve essere chiaro che a questo punto tutte le decisioni spettano al tavolo sardo. Da ora in poi non ci deve più essere alcun passaggio a livello nazionale”.

I rappresentanti del Grande Centro auspicano che “questo tavolo sia un’occasione per trovare unità, prima di tutto programmatica e poi anche sulla guida di tutta la coalizione. Non siamo contro nessuno ma siamo solo a favore di una scelta assunta e condivisa in Sardegna e che sia la migliore per la nostra terra”.

