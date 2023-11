No alla ricandidatura di Christian Solinas alle Regionali. Questa l’uscita di Fratelli d’Italia che da due giorni ha fatto scaldare gli animi nel centrodestra sardo.

Lega e Psd’Az infatti non hanno preso per niente bene la decisione del partito del Premier Meloni di mettere il veto sull’attuale governatore. In un’intervista a un noto quotidiano regionale il presidente sardista Antonio Moro si scaglia contro Fratelli d’Italia.

“Per il Psd’Az è inaccettabile che la Sardegna possa trasformarsi in un terreno di rappresaglia per questioni irrisolte di poltrone nella rispettabilissima provincia autonoma di Trento” ha tuonato Moro.

E ancora: “Allo strappo della coordinatrice di FdI rispondiamo con la politica e non con i giudizi sulle persone o con l’elenco delle doglianze di fine legislatura”.

Infine sulla possibilità di correre da soli, Moro è certo che “nessun sardista può avere timore nel presentarsi solo con i Quattro Mori alle elezioni”.

