Settimana densa di appuntamenti per il Partito Democratico. Dopo lo strappo di una parte del centro sinistra contrario alla scelta di candidare Alessandra Todde senza primarie, per il Campo Largo prosegue il lavoro di ricucitura.

Venerdì 24 è in programma la festa dem alla Fiera di Cagliari, dove è prevista la presenza della segretaria Elly Schlein. Non una semplice visita di cortesia, ma una presenza forte per riaprire il dialogo interrotto dalla frattura tra la candidata Todde e l’ex governatore Renato Soru.

Intanto oggi la direzione regionale del Pd si riunirà a Oristano, mentre domani è in programma un vertice di coalizione a Cagliari nella sede di via Emilia.

