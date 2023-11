Ben 35 posti letto in appena 150mq di appartamento. La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un uomo e una donna di origini bengalesi, di 40 e 37 anni, per aver allestito un’attività abusiva di affittacamere in centro a Cagliari.

Gli investigatori della Sezione Criminalità Diffusa e Straniera della Squadra Mobile hanno svolto degli accertamenti e riscontrato un giro di persone anomalo. Durante il successivo controllo dell’immobile, gli agenti hanno constatato la presenza di una moltitudine di letti a castello, per un totale di 35 posto letto stipati nelle varie camere.

All’interno dell’appartamento sono stati identificati, oltre alla coppia dei proprietari con la loro famiglia, altri 21 cittadini di origine bengalese lì soggiornanti; alcuni di loro erano muniti di regolare permesso di soggiorno, altri erano richiedenti asilo e quattro privi di alcun titolo per poter soggiornare in Italia.

L’ipotesi di reato per i due coniugi è quella di favoreggiamento alla permanenza illegale di cittadini stranieri e omessa dichiarazione di ospitalità.

