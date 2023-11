Si comincia già dal prossimo fine settimana con il “ThanksGifting weekend”. La fusione dei due termini non è casuale visti i due appuntamenti che saranno protagonisti:

la “Thanksgiving dinner” all’Osteria del Forte – appuntamento gourmet con un menu ad hoc che celebra l’antica festività statunitense a cura dell’Executive Chef Alessandro Cocco – in programma Giovedì 23 novembre e l’apertura, il giorno seguente, del “Doglio Christmas Shop”. Sarà infatti possibile per tutto il mese di dicembre acquistare e regalare momenti unici legati al mondo di Palazzo Doglio, dalle esperienze di bellezza al benessere, passando per la buona cucina e l’intrattenimento.

Imperdibile, in occasione del Black Friday e del Cyber Monday, rispettivamente il 24 e 27 novembre, uno sconto speciale sull’acquisto di gift voucher e biglietti per gli spettacoli in programma al Teatro Doglio a dicembre 2023: “Il Christmas Gospel di Wesley Semé” (domenica 17 gennaio) e “Il cattivo Grinch che odiava il Natale” (sabato 23 dicembre).

Lo stesso weekend segnerà, inoltre, l’inizio della stagione dei “Winter Drinks”, disponibile tutti i giorni dalle 12:00 alle 21:00 presso l’American Bar di Palazzo Doglio, dove fino al mese di gennaio sarà possibile assaporare Vin Brûlé, castagne e cioccolata calda servita con marshmallow in un clima magico ed esclusivo anche per i più piccoli a cui sono riservati speciali Christmas kit.

Il 25 Novembre la calda atmosfera delle feste investirà anche il Teatro Doglio che, illuminato dal bagliore di migliaia di candele, offrirà il suo palcoscenico ai suggestivi concerti “Candlelight” dedicati a Einaudi e Morricone. In questa occasione l’Osteria del Forte organizzerà una cena a lume di candela, per una serata in cui la musica e il gusto si intrecciano in una magica performance per i sensi.

Dal 1 al 3 dicembre, sempre il Teatro Doglio, ospiterà una serie di appuntamenti legati alla nuova edizione del LEI Festival, dedicata quest’anno al tema della Ricchezza in senso lato e slegata dai beni materiali che vedrà, tra gli altri eventi, Umberto Galimberti e Piergiorgio Odifreddi in conferenza live rispettivamente il 1 e il 2 Dicembre alle 20:30.

Gli appuntamenti natalizi proseguiranno nel pomeriggio dell’8 Dicembre con la magia del “Meet Santa”, un momento dedicato ai più piccoli che potranno incontrare Babbo Natale dalle 16 alle 19 ed assistere al tradizionale rito di accensione dell’Albero, in un suggestivo evento dove la Corte, ancora una volta, sarà la cornice perfetta in cui vivere la magia delle feste.

Domenica 17 dicembre vedrà un doppio appuntamento. La mattina dalle ore 10 alle 13 è dedicata alle famiglie, infatti, sarà la volta del “Waiting for Christmas” organizzato in collaborazione con la scuola d’inglese Kids&Us. Si parte con i Xmas corner gratuiti dalle ore 9.30, un percorso che si svilupperà negli spazi interni ed esterni di Palazzo Doglio che i bambini dovranno seguire per completare la propria mappa elfica, si continua con il laboratorio “Little chef natalizio” delle ore 11, in cui genitori e figli sono invitati a cimentarsi in cucina alla volta delle delizie del natale, per poi concludere la mattina con lo storytime natalizio aperto a tutti dalle ore 12.30. Alle 21:00, invece, tornerà al Teatro Doglio il tradizionale appuntamento con il Christmas Gospel in una serata di gioia e spiritualità che vedrà la straordinaria performance di Wesley Semé, una delle voci più carismatiche e influenti del mondo del Gospel internazionale, con il Black Soul Gospel Choir.

Il palinsesto di appuntamenti proseguirà il 23 dicembre, con due repliche alle ore 15.30 e alle ore 18.30 dello spettacolo “Il cattivo Grinch che odiava il Natale” secondo appuntamento della straordinaria rassegna di Teatro Doglio dedicata alle famiglie in collaborazione con un “Teatro da Favola”, la compagnia che con i suoi spettacoli interattivi e immersivi ha rivoluzionato il mondo del teatro per famiglie battendo ogni record di incassi e presenze a Roma e Milano.

Non mancheranno, inoltre, le interessanti proposte food dell’Osteria del Forte a cura dell’executive chef Alessandro Cocco: dalla tradizionale cena della Vigilia al pranzo di Natale a cui seguirà, il 26 Dicembre dalle 12, l’appuntamento con il “Brunch di Santo Stefano”.

Il 30 Dicembre Teatro Doglio sarà nuovamente invaso dalla luce di migliaia di candele per il secondo appuntamento con gli imperdibili concerti “Candlelight”, ancora una volta, il Teatro di via Logudoro si trasformerà in un luogo di musica e magia.

Il calendario culminerà con un Capodanno indimenticabile grazie alla proposta dell’Osteria del Forte con un menu speciale studiato per l’occasione dallo Chef Alessandro Cocco. Dal dopo cena, la Corte sarà animata da musica e countdown per accogliere al meglio l’inizio del nuovo anno.

Primo appuntamento del 2024, infine, il 1 Gennaio, dalle ore 13 con il “New year’s Day Lunch” firmato dallo Chef Alessandro Cocco.

In occasione delle festività, Palazzo Doglio ha preparato esclusive proposte per il pernottamento grazie alle quali sarà possibile immergersi nella magica atmosfera natalizia, dove eleganza e tradizione si uniscono per offrire un soggiorno indimenticabile.

Per qualsiasi informazione o per effettuare prenotazioni presso Palazzo Doglio, è possibile contattare il numero 07064640 o inviare un’e-mail a info@palazzodoglio.com.

Nel caso del ristorante Osteria del Forte, per ottenere dettagli o prenotare, contattare il numero 070 646 4154 o di inviare un’e-mail a osteriadelforte@palazzodoglio.com.