Incidente potenzialmente drammatico questa mattina poco dopo le 9 a Cardedu. Un 74enne è precipitato all’interno della fossa di un monta carichi in via Olbia per cause ancora da accertare.

L’uomo ha lamentato dolori agli arti inferiori ed è stato trasportato in ospedale con l’ausilio dell’elisoccorso. Tempestivo l’intervento dei Vigili del fuoco di Lanusei e del 118 che hanno consentito di estrarre l’uomo dalla fosse e prestargli i primi fondamentali soccorsi. Sul posto anche i Carabinieri di Jerzu.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it