Invita al pentimento e alla restituzione del crocefisso rubato durante la manifestazione Autunno In Barbagia ad Atzara. È il parroco, Don Stefano Demontis, a lanciare un appello affinché venga riportato indietro il piccolo crocifisso di bronzo della grandezza di 40 centimetri, issato sull’altare centrale della chiesa di San Giorgio.

“Sono disponibile ad accogliere, nella opportuna riservatezza, il pentimento di chi vorrà contattarmi per dare una soluzione rapida all’increscioso episodio. Il crocefisso non ha un valore storico ed economico rilevante, ma un valore religioso e affettivo per la popolazione tutta”.

Il fatto ha provocato sgomento e incredulità nella comunità e tra i fedeli. Il sindaco di Atzara ha annunciato che, qualora l’appello del parroco non dovesse venire accolto, si procederà con una denuncia alle forze dell’ordine.

