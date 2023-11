Grandissima delusione per i fan sardi del duo comico Pio e Amedeo. Il loro spettacolo era atteso da tanto tempo ed era previsto all’Opera Music Forum, alla Fiera di Cagliari.

Iniziato con più di mezz’ora di ritardo, lo spettacolo è stato interrotto dopo qualche minuto per problemi tecnici: gli spettatori non riuscivano a sentire le parole dei due comici. Pio e Amedeo hanno provato a metterci una pezza coinvolgendo gli organizzatori, ma le soluzioni proposte non hanno convinto.



Così dopo pochi minuti, gli spettatori si sono alzati e sono tornati a casa. Sui profili social dell’Opera Music Forum, gli organizzatori si sono scusati e hanno annunciato il rinvio della data.

Su Facebook tante le critiche. Non solo per i problemi tecnici, ma anche per la gestione complessiva della serata.

“Le sedie di plastica, un freddo da non potersi togliere neanche il cappotto e un audio impossibile tanto da non capire le battute… 60€ di biglietto per uno scempio degno al massimo di una riunione di condominio!” commenta Alessandro.

Qualcuno parla di inadeguatezza organizzativa, altri di serata da dimenticare. Tutti puntano il dito contro l’amministrazione: “È una vergogna che una città come Cagliari sia priva di strutture adeguate per questi eventi”.



