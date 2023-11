Dopo il rischio corso una settimana fa, Moreno Porcu e Carlotta Mantovan vanno avanti con slancio nel programma Ballando con le Stelle. Non solo per la loro bravura, ma anche per l’aiutino del tesoretto.

Puntata divisa in due manche. Nella prima, i concorrenti hanno dovuto riconoscere una musica a loro dedicata. Per la Mantovan risposta esatta: un jive, che le vale il 7 come voto.

Poi il ballo, quello preparato in settimana, un valzer sulle note di “Di sole e d’azzurro” di Giorgia. Prestazione importante per Moreno e Carlotta, che convince la giuria.

Alla fine, a sorpresa, arriva il tesoretto di Alberto Matano, che lancia la coppia al secondo posto dietro Antonio Caprarica.

