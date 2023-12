“Ringrazio tutta la squadra della Lega, dei sardisti e del centrodestra che ha governato la Sardegna. Quindi, squadra che vince non si cambia”. Con queste parole Matteo Salvini rilancia il suo endorsement per la ricandidatura di Christian Solinas alla presidenza della Regione Sardegna.

Il ministro delle Infrastrutture ha partecipato con un video messaggio all’evento dedicato ai Lavori Pubblici tenutosi ieri sera al Museo Etnografico di Nuoro. Tra i presenti all’evento gli assessori regionali Pierluigi Saiu e Antonio Moro, insieme al presidente del Consiglio regionale Michele Pais.

“Guai a chi pensa di poter mettere in discussione l’autonomia della Sardegna” ha detto ancora Salvini. Infine il leader leghista ha sottolineato: “Solo per nuove infrastrutture stradali in Sardegna ci sono in portafoglio 5 miliardi, più quasi un miliardo per le manutenzioni”.

