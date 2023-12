Il diciannovenne Antonio Meloni e il suo Vadir si aggiudicano il Trofeo dei Nuraghi ad Abbasanta. Exploit del più giovane fantino in gara nella finale di salto ostacoli disputato ieri nell’impianto Agris di Tanca Regia.

L’atto conclusivo delle diverse tappe regionali ha messo a confronto i migliori cavalli nati e allevati in Sardegna di 4, 5, 6 e 7 anni e oltre. Il vincitore Meloni, del circolo ippico Is Arenas, ha trionfato in sella al grigio Vadir, cavallo di nove anni allevato da Michele Pala.

Nelle altre gare, in quella tra i cavalli di 6 anni vittoria di Gianleonardo Murruzzu su Barein, allevato da Quirico Meloni. Ha preceduto Luigi Angius su Brunella de Marchesana. Nei 5 anni successo per Alberto Tatti su Contestatrice allevata da Maurizio Carboni, ex equo con Andrea Guspini su Cloes.

Doppia soddisfazione poi per Angela Lanzetta che ha vinto i 4 anni in sella a Dubai. Vittoria anche per Andrea Guspini su Diva Sarda ed Enrico Carcangiu su Costantino Sardo.

