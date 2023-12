È fuori pericolo lo studente di 15 anni che lunedì pomeriggio è stato accoltellato alla gola da un compagno 14enne all’uscita da scuola, a Capoterra.

Dopo un intervento chirurgico al Brotzu di Cagliari, le sue condizioni di salute sono migliorate.

Intanto durante le indagini è emerso anche un video registrato dalle telecamere della videosorveglianza di fronte all’ingresso dell’istituto superiore Sergio Atzeni. Gli investigatori stanno analizzando le immagini per avere ulteriori elementi su quanto accaduto.

Il 14enne, in stato di arresto per tentato omicidio, è stato trasferito in una comunità protetta. Il padre del ragazzo ha rotto il silenzio e ha affermato: “Mio figlio è vittima dei bulli da quando era alle elementari”.

Stesse considerazioni che hanno fatto alcuni suoi compagni di scuola sui social, commentando l’accaduto. Secondo diverse testimonianze, infatti, il giovane studente avrebbe reagito così violentemente dopo l’ennesima presa in giro.

