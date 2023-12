Sono due i rinunciatari delle prossime elezioni regionali in Sardegna. Gianfranco Ganau (PD) e Michele Cossa (Riformatori), infatti, non si candideranno alla prossima tornata elettorale.

Il primo l’ha annunciato nell’ultima direzione regionale del PD, il secondo l’ha detto alla fine della conferenza stampa sul bilancio della commissione sull’insularità di cui è presidente. Per entrambi, però, la carriera politica potrebbe proseguire altrove.

Ganau potrebbe ricandidarsi sindaco a Sassari, dopo esserlo stato dal 2005 al 2014, quando per le prossime elezioni comunali si voterà in primavera. Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma il suo nome è già circolato come uno dei papabili per il centrosinistra. Tutto dipenderà dall’esito delle regionali di febbraio e poi da quale sarà lo stato di salute del centrosinistra nel post elezioni.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, sul Comune di Sassari potrebbe avanzare qualche richiesta anche l’Alleanza Rossoverde, guidata dal consigliere regionale Antonio Piu, già presidente del Consiglio comunale e poi assessore proprio in una delle giunte Ganau.

Per quanto riguarda Cossa, invece, la carriera politica potrebbe proseguire invece al Parlamento europeo. Anche in questo caso non c’è alcuna ufficialità, ma la presidenza della Commissione speciale sull’insularità e i buoni rapporti con la Sicilia – il collegio è unico – potrebbero dirigere il suo futuro verso Strasburgo e Bruxelles.

A candidarlo potrebbe essere uno dei partiti nazionali del centrodestra – come Fratelli d’Italia – che con buone probabilità scenderanno in campo alle europee, che si terranno poco dopo le regionali.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it