Un giovane rider si trova ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari in seguito ad un incidente stradale avvenuto la scorsa notte. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro tra l’auto e lo scooter sarebbe avvenuto per una mancata precedenza all’Intersezione di piazza D’Armi a Cagliari. Il conducente del veicolo ha subito prestato i soccorsi e chiamato il 118.

Il rider se la caverà con 30 giorni di cure. Sul posto la polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico.

